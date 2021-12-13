"بنيان ريت" يعتزم توزيع أرباح بـ52.1 مليون ريال على مالكي الوحدات

كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من مطلع مايو 2021 إلى 31 أكتوبر 2021، بإجمالي 52.12 مليون ريال، لعدد 162.88 مليون وحدة.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.32 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3.2%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.2% كما في 30 يونيو 2021.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 15 ديسمبر 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.