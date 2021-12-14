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الرياض للتعمير تعلن انتقال الصلاحيات المالية والإدارية إلى الرئيس التنفيذي

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الرياض للتعمير
شركة الرياض للتعمير
سوق السعودية

الرياض للتعمير تعلن انتقال الصلاحيات المالية والإدارية إلى الرئيس التنفيذي

وإنهاء تعيين العضو المنتدب

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض للتعمير عن انتقال كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الشركة إلى الرئيس التنفيذي جهاد بن عبد الرحمن القاضي، وإنهاء تعيين العضو المنتدب عبد الله بن محمد الباحوث بناء على رغبته اعتبارا من نهاية ديسمبر 2021، مع بقاء عضويته في مجلس الإدارة.

كانت شركة الرياض للتعمير قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة في 25 سبتمبر الماضي، قد أصدر قراره بالتمرير بتعيين جهاد بن عبدالرحمن القاضي في منصب "الرئيس التنفيذي" للشركة اعتبارا من مطلع ديسمبر 2021.

يذكر أن النتائج المالية الأولية لشركة الرياض للتعمير، أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 28.49% في الربع الثالث من عام 2021، مسجلة 70.8 مليون ريال، مقارنة مع 55.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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وأفادت البيانات بارتفاع أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 124.58% إلى 325.2 مليون ريال، قياسا على 144.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.

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