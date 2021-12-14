"عطاء" توقع اتفاقية الاستحواذ على "شركة "نبعة" مقابل إصدار أسهم

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية بين ملاك حصص شركة نبعة التعليمية بصفتهم البائعين، وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، المملوكة بالكامل لشركة "عطاء" بصفتها المشترية وبين شركة عطاء التعليمية بصفتها المصدرة لأسهم زيادة رأس المال لصالح ملاك شركة "نبعة".

وقالت "عطاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها تبلغ نحو 92.01 مليون ريال، وتبلغ قيمة شركة "عطاء" نحو 2.57 مليار ريال بناءً على سعر السهم عند 64.3 ريال، وهو سعر الإقفال يوم 13 ديسمبر 2021.

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وأوضحت "عطاء" رأسمالها قبل الزيادة يبلغ 400 مليون ريال، وسيتم زيادته بنسبة 4.96%، ليصبح نحو 420.87 مليون ريال، بعدد أسهم نحو 42.087 مليون سهم.

وأضافت أنه بناءً على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة نبعة التعليمية والبالغة 50 ألف سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر في الشركة لصالح مساهمي شركة "نبعة" البائعين عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 41.7443 سهم جديد في الشركة لكل سهم مملوك في شركة نبعة من قبل مساهمي شركة نبعة البائعين

بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين بنسبة 4.96% وهي نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بمقدار هذه النسبة.

وتخضع الاتفاقية لعدة موافقات، وتنتهي في حال مرور 12 شهرا من تاريخ توقيعها دون الإقفال أو إتمام الصفقة أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

كانت "عطاء" قد أعلنت تعديل هيكل المقابل المالي للصفقة ليكون المقابل النقدي لعملية الشراء بنسبة 60% من قيمة عملية الاستحواذ ويكون إصدار أسهم الملكية في شركة "عطاء" بنسبة 40% من قيمة الصفقة.