"ماسك" يواصل بيع أسهم "تسلا" ويقترب من الوفاء ببيع 10% في الشركة

قام إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ببيع 934 ألف سهم إضافي بقيمة 906 ملايين دولار، بحسب إفصاحات البورصة الأميركية.

ويرتفع بذلك إجمالي ما باعه الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" إلى نحو 12 مليون سهم بمبلغ إجمالي يقارب 12 مليار دولار، ليقترب من تعهده ببيع 10% من حصته في الشركة.

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ومارس "ماسك" خيارات الأسهم لشراء 2.130 مليون سهم في "تسلا".

ويمتلك ماسك خيارات تمكنه من شراء أسهم تسلا بسعر 6.24 دولار للسهم، أي أقل بكثير من 1% من السعر السوقي للأسهم حالياً، وخلال الفترة الماضية مارس ماسك خيارات لشراء 10.7 مليون سهم من تسلا.

وكشف تحليل "CNN"، أن السبب الحقيقي وراء بيع ماسك للأسهم في تسلا، ليس استطلاع رأي متابعيه، حيث تخضع ممارسة خيارات الأسهم إلى ضريبة الدخل، والتي تكلف مليارات الدولارات، كون هذه الخيارات أحد أشكال الدخل والتي حصل عليها كمكافأة عن رئاسته التنفيذية لعملاق صناعة السيارات الكهربائية.

ويدين ماسك بحوالي 5 مليارات دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية على الأسهم الجديدة التي اشتراها منذ 8 نوفمبر، وبالتالي فإن مبيعات الأسهم كانت تغطي بشكل أساسي حجم المطالبات الضريبية، وفقاً للإفصاحات.