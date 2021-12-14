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"هرفي" تعلن عدم توزيع أرباح عن العام 2021

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هرفي مناسبة
شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي"
سوق السعودية

"هرفي" تعلن عدم توزيع أرباح عن العام 2021

لدعم وتقوية المركز المالي وتوسعات الشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي"، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021.

وقالت "هرفي" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك لدعم وتقوية المركز المالي وتوسعات الشركة خلال الفترة القادمة.

وأضافت أنه سوف يتم عرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة، والتي سيتحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.

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