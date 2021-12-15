أسمنت اليمامة تسدد مبكراً قسطين بـ 130 مليون ريال من قرض قائم

أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن السداد المبكر لقسطين من قروضها القائمة بإجمالي مبلغ قدره 130 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السداد عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة، وعليه يكون إجمالي رصيد القروض القائمة على الشركة بعد السداد المبكر مبلغ وقدره 1.178 مليار ريال.

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وأضافت أن هذين القسطين مستحقا السداد في العام المقبل 2022، ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار مجلس الإدارة المتوافق مع استراتيجيتها والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.