شركة غوغل تهدد بطرد الموظفين غير الملقحين

أخبرت شركة غوغل موظفيها أنهم سيفقدون رواتبهم – ويتم فصلهم في النهاية – إذا لم يمتثلوا لسياسة التطعيم الخاصة بالشركة بشأن فيروس كورونا.

وذكرت مذكرة وزعتها القيادة أن الموظفين أمامهم مهلة لإعلان حالة التطعيم الخاصة بهم وتحميل الوثائق التي تظهر الدليل، أو التقدم بطلب للحصول على إعفاء طبي أو ديني.

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وقالت الشركة بعد انتهاء المهلة ستبدأ بالاتصال بالموظفين الذين لم يرفعوا حالتهم أو لم يتم تطعيمهم، وكذلك أولئك الذين لم تتم الموافقة على طلبات الإعفاء، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأوضحت الوثيقة أن الموظفين الذين لم يمتثلوا لقواعد التطعيم بحلول الموعد النهائي 18 يناير يتم وضعهم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا. وبعد ذلك، تضعهم الشركة في إجازة شخصية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى ستة أشهر، يليها إنهاء الخدمة.

وبينما يواصل جزء كبير من صناعة التكنولوجيا تأجيل خطط العودة إلى العمل، وتستعد الشركات الكبيرة والصغيرة لمستقبل مرن، تطلب غوغل من قوتها العاملة أن تأتي إلى المكاتب لثلاثة أيام في الأسبوع في وقت ما من العام الجديد.

وتظهر الشركة صبرًا محدودًا لأولئك الذين يرفضون الحصول على اللقاحات، التي كانت متاحة على نطاق واسع منذ شهور.

وأمرت إدارة بايدن الشركات الأميركية التي لديها 100 عامل أو أكثر بالتأكد من تلقي موظفيها بالكامل للقاح أو اختبارهم بانتظام لفيروس كورونا بحلول 18 يناير.

وأصدرت محكمة فيدرالية وقف تنفيذ الأمر في أوائل شهر نوفمبر، مما أوقف جهود الإدارة.

ومع ذلك، طلبت الشركة من موظفيها الذين يزيد عددهم عن 150 ألف موظف تحميل حالة التطعيم إلى أنظمتها الداخلية، سواء كانوا يخططون للحضور إلى المكتب أم لا. وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لمتابعة أمر بايدن.

وقالت مذكرة غوغل "نتوقع أن تتوافق جميع المنصاب تقريبًا في الولايات المتحدة مع نطاق الأمر التنفيذي. يجب تطعيم أي شخص يدخل مبنى الشركة أو أن يكون لديه مكان إقامة معتمد يسمح له بالعمل أو القدوم إلى الموقع. الاختبار المتكرر ليس بديلاً صالحًا للتطعيم.

وأعلن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في شهر يوليو أن الشركة تطلب التطعيمات لأولئك العائدين إلى المكاتب.

وفي ذلك الوقت، كان من المقرر العودة إلى المكاتب في شهر يناير. ولكن في أوائل شهر ديسمبر، أبلغت الشركة الموظفين الأميركيين أنها لن تطالبهم بعد بالعودة إلى المكاتب.

ومع ذلك، شجعت القيادة الموظفين على الاستمرار في القدوم حيث تسمح الظروف بإعادة الاتصال بزملائهم شخصيًا والبدء في استعادة الوجود في المكتب بشكل أكثر انتظامًا.

ولم يتم قبول تفويض اللقاح عالميًا من قبل الموظفين. ووقع عدة مئات من موظفي الشركة ووزعوا بيانًا يعارض متطلبات الشركة.

وقالت القيادة إن التفويض ينطبق على جميع الموظفين، حتى أولئك الذين يعملون من المنزل. ولكن يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في عقود الحكومة الفيدرالية.

وفي أحدث الإرشادات، تعرض الشركة بالتفصيل بعض الخيارات لأولئك الذين لا يرغبون في الحصول على التطعيم.

وقالت الشركة إنه يمكن للموظفين استكشاف ما إذا كانت هناك أية مناصب في غوغل لا تتعارض مع الأمر التنفيذي.

كما يمكن أيضًا طلب إعفاءات للمعتقدات الدينية أو الحالات الطبية، التي تمنح على أساس كل حالة على حدة.

وبالنسبة للموظفين ذوي المناصب التي تقع خارج نطاق الأمر التنفيذي والذي يمكن أيضًا تنفيذه خارج المكتب. قالت الشركة إنهم يكونون قادرين على العمل عن بعد بشكل دائم للمضي قدمًا.

وقالت المذكرة إن الموظفين الذين تم منحهم إجازة شخصية غير مدفوعة الأجر يتمكنون من الاحتفاظ بمزاياهم لأول 92 يومًا. وإذا لم يمتثلوا بعد ستة أشهر، ينتهي عملهم مع غوغل.