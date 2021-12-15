.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيبكو توقع اتفاقية تمويل بقيمة 15.1 مليون ريال مع صندوق التنمية الصناعية 

  • الخط
فيبكو
فيبكو
سوق السعودية

فيبكو توقع اتفاقية تمويل بقيمة 15.1 مليون ريال مع صندوق التنمية الصناعية

تمويل التوسعات في منتجات أكياس التعبئة بمختلف أنواعها الكبيرة والصغيرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، عن توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 15.1 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات، وسيتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطاً ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة للحصول على التمويل تتمثل في رهن أصول المصنع وتوقيع سند لأمر لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق 3 منتجات جديدة اقتصاد اقتصاد السعودية صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق 3 منتجات جديدة

وكشفت أن الغرض من الحصول على التمويل يتضمن تمويل التوسعات في منتجات أكياس التعبئة بمختلف أنواعها الكبيرة والصغيرة وأكياس الإسمنت لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد