فيبكو توقع اتفاقية تمويل بقيمة 15.1 مليون ريال مع صندوق التنمية الصناعية 

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، عن توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 15.1 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات، وسيتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطاً ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

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وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة للحصول على التمويل تتمثل في رهن أصول المصنع وتوقيع سند لأمر لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وكشفت أن الغرض من الحصول على التمويل يتضمن تمويل التوسعات في منتجات أكياس التعبئة بمختلف أنواعها الكبيرة والصغيرة وأكياس الإسمنت لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.