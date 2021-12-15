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"سبكيم" تقر توزيع أرباح نقدية 15% عن النصف الثاني من 2021

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سبكيم
سوق السعودية

"سبكيم" تقر توزيع أرباح نقدية 15% عن النصف الثاني من 2021

عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ 727 مليونا بواقع 1.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، بنسبة 15%، من القيمة الاسمية للسهم، بقيمة إجمالية 1.090 مليار ريال.

وأضافت "سبيكم" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسهم المستحقة تبلغ 727.162 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم الواحد 1.5 درهم للسهم.

وأفادت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 20 ديسمبر2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وستبدأ الشركة صرف التوزيعات يوم 30 ديسمبر 2021.

وحققت "سبكيم" أعلى أرباح فصلية في تاريخها بعد قفزة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام الجاري، بـ 10195%، وذلك بتسجيل أرباح صافية بعد الزكاة والضريبة بـ1.029 مليار ريال مقارنة بـ10 ملايين ريال فقط في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من زيادة أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان.

بالإضافة إلى ذلك ارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة، كما انخفضت التكاليف التمويلية.

وزادت أرباح "سبكيم" الفصلية بواقع 24% مقارنة مع الربع السابق من العام، والذي سجلت فيه نحو 830 مليون ريال.

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