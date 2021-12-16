.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوروبا توافق على الاستخدام الطارئ لعقار فايزر المضاد لكورونا

  • الخط
عقاقير من شركة فايزر
عقار فايزر
فيروس كورونا

أوروبا توافق على الاستخدام الطارئ لعقار فايزر المضاد لكورونا

يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ لعقار شركة فايزر المضاد لكورونا PAXLOVID.

وكشفت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، أن عقارها أظهر نتائج إيجابية للغاية.

وقالت شركة فايزر، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن النتائج النهائية لاختبار عقارها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم، على عدد 2246 شخصا من البالغين المسجلين في هذه المرحلة، أظهرت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%.

فايزر: العقار المضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج إيجابية للغاية شركات فيروس كورونا فايزر: العقار المضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج إيجابية للغاية

وأضافت أنها شاركت هذه البيانات مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، كجزء من التقديم المتواصل لترخيص استخدام الدواء في حالات الطوارئ.

وأوضحت فايزر أن النتائج تمثل المزيد من التأكيد على أن عقارها المضاد للفيروس، إذا تم التصريح به أو الموافقة عليه، يمكن أن يكون له تأثير ملموس على حياة الكثيرين، لأن البيانات تدعم بشكل أكبر فعاليته في تقليل الوفاة ودخول المستشفيات.

وPAXLOVID هو علاج مضاد للفيروسات لمثبط الأنزيم البروتيني SARS-CoV-2. تم تطويره ليُعطى عن طريق الفم، بحيث يمكن وصفه عند أول بادرة للعدوى أو عند الوعي الأول بالتعرض، مما قد يساعد المرضى على تجنب المرض الشديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة، إذا تم التصريح به أو الموافقة عليه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر! دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر!
6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل 6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل
الأكثر قراءة
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
جنين خارج رحم الأم.. موقعه أصاب الملايين بالذهول جنين خارج رحم الأم.. موقعه أصاب الملايين بالذهول
قبل أن تذهب
محاولة لإيجاد مخرج لأزمة شرق السودان؟.. هل تنجح؟
محاولة لإيجاد مخرج لأزمة شرق السودان؟.. هل تنجح؟
اكتشف المزيد