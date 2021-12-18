"أوبر" تبدأ توصيل الطعام الطازج إلى سكان الفضاء.. كيف؟

بدأت شركة التوصيل العالمية الشهيرة "أوبر" نقل وجبات الطعام الطازجة من الأرض إلى سكان الفضاء الخارجي عبر خدمات (UberEats) المتخصصة أصلاً بتوصيل الطعام من المطاعم إلى المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

وأصبحت "أوبر إيتس" التابعة لشركة "أوبر" العالمية أول شركة تقدم هذه الخدمات لرواد الفضاء بعد أن نجحت بالفعل قبل أيام في إرسال أول وجبة طعام إلى الفضاء الخارجي، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت".

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ويأتي دخول شركة "أوبر" إلى عالم الفضاء كنتيجة لتعاون تجاري مع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، حيث يعتزم المشروع توصيل الطعام لرواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية.

وقالت "ديلي ميل" إن شركة "أوبر" الأميركية العالمية دخلت بذلك رسمياً إلى عالم الفضاء بعد أن أعلنت أنها أرسلت طلباً لشراء الطعام إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتعاونت الشركة الأميركية مع رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا الذي سافر إلى محطة الفضاء الدولية مؤخراً لتسليم الأطباق اليابانية المعلبة إلى رواد الفضاء على متن السفينة.

وتم التسليم في 11 كانون أول/ ديسمبر الحالي عند الساعة 9:40 صباحاً بالتوقيت الشرقي بعد أن قطع مايزاوا 248 ميلاً وثماني ساعات و34 دقيقة منذ مغادرة مايزاوا للأرض.

وتشمل أطباق الطعام التي تم توصيلها إلى الفضاء الماكريل المسلوق ووعاء من لحم البقر المطبوخ في الصلصة الحلوة، والدجاج المطبوخ مع براعم الخيزران واللحوم المطهوة ببطء.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" إن تسليم طرد صغير واحد ليوساكو مايزاوا هو تسليم عملاق لشركة أوبر إيت".

وأضاف: "لقد تجاوزنا القمر للمساعدة في تحقيق أول عملية تسليم ناجحة لنا إلى الفضاء. هدفنا هو مساعدة الناس على الذهاب إلى أي مكان والحصول على أي شيء، لذلك نحن فخورون بخدمة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية".

وكان مايزاوا قد أقلع مع مساعده ومنتج الأفلام يوزو هيرانو إلى محطة الفضاء الدولية في 11 كانون أول/ ديسمبر عند الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، على أنه من المقرر أن يقضي الاثنان 12 يوماً على متن المختبر المداري العملاق، بحسب التقرير الذي نشرته "ديلي ميل".

وتحدث ميزاوا مع وكالة "أسوشيتد برس" من محطة الفضاء الدولية ورفض انتقادات أولئك الذين شككوا في قراره بدفع ثروة مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، قائلاً "إن التجربة المذهلة كانت تستحق العناء".

وأضاف في أول مقابلة تلفزيونية منذ وصوله إلى المحطة: "بمجرد وصولك إلى الفضاء، ستدرك كم هو يستحق ذلك من خلال الحصول على هذه التجربة المدهشة.. وأعتقد أن هذه التجربة المدهشة ستؤدي إلى شيء آخر".

ومايزاوا البالغ من العمر 46 عاماً ومنتجه البالغ من العمر 36 عاماً يوزو هيرانو هم أول سائحين يدفعون أنفسهم إلى محطة الفضاء منذ عام 2009.

وعندما سُئل عن التقارير التي تزعم أنه دفع أكثر من 80 مليون دولار لمهمة مدتها 12 يوماً، قال ميزاوا إنه لم يستطع الكشف عن مبلغ العقد لكنه اعترف بأنه دفع مبلغ ضخماً.