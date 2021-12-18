85 مليون دولار غرامة لأكبر بنك بريطاني.. لهذا السبب

قررت السلطات المالية في بريطانيا إلزام أكبر البنوك في البلاد بدفع غرامة مالية تبلغ 63.9 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار أميركي)، وذلك عقاباً له على تقصيره في تعقب ومنع مخالفات وجرائم مالية ارتكبها زبائنه عبر الخدمات التي يقدمها.

في التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت" فقد قررت هيئة السلوك المالي (FCA) في لندن تغريم مصرف (HSBC) البريطاني الشهير، والذي يعمل في مختلف أنحاء العالم بهذا المبلغ كعقوبة له بسبب "الإخفاقات على مدار ثماني سنوات والتي أدت إلى عدم اكتشاف ممولي الإرهاب وتجار العبيد الحديثين والمحتالين".

مادة اعلانية

كشفت الهيئة عن عيوب غير عادية في أنظمة البنك في مكافحة غسل الأموال داخل المملكة المتحدة، بما في ذلك خلل كان يعني أنه يمكن للعميل زيادة نشاط الإنفاق بنسبة نصف مليون في المائة دون ظهور إشارة تنبيه حمراء على حسابه.

بحسب المعلومات فقد تبين أنه لفترة من الوقت في عام 2011 تم تجاهل جميع الإبلاغات عن نشاط مشبوه في "ويلز" بواسطة أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبنك، مما يعني أنه تم تجاهل 89 ألف معاملة غير عادية من قبل عملاء التجزئة.

ووجدت الهيئة أدلة دامغة على أن البنك فشل في ملاحظة نشاط مشبوه على حساب مدير شركة سُجن لاحقاً بتهمة الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، كما فشل البنك في اكتشاف مهرب سجائر سُجن أيضاً.

تقول جريدة "التايمز" البريطانية إن "كتالوج الإخفاقات من 2010 إلى 2018 أصبح محرجاً لبنك أتش أس بي سي، حيث تم العثور على الكثير من الثغرات في نفس النظام، مما أدى إلى تسجيل غرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2012 بعد أن تبين بأن نظام البنك ساعد عصابات المخدرات المكسيكية على غسل الأموال".

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إن الإخفاقات كانت خطيرة بشكل خاص حيث تم إخطار البنك في عام 2012 بشأن نقاط الضعف المحتملة.

تأتي الغرامة بعد أيام من تغريم بنك "نات ويست" البريطاني مبلغ 265 مليون جنيه إسترليني لفشله في وقف مخطط لغسيل الأموال بقيمة مئات الملايين من الجنيهات، بما في ذلك الأموال النقدية المنقولة في أكياس القمامة، والتي يتم إيداعها في عشرات الفروع.

قالت الهيئة البريطانية إن "أتش أس بي سي" فشل في مراقبة وتحديث السيناريوهات التي تستخدمها أنظمته الآلية لتحديد مؤشرات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما فشل في اختبار وتحديث المعلومات في تلك الأنظمة أو التحقق من دقة واكتمال البيانات الخام التي يتم إدخالها في تلك الأنظمة.

تقول وسائل الاعلام البريطانية إن الغرامة كانت ستبلغ 91.4 مليون جنيه إسترليني لولا تعاون البنك.