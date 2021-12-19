استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "البحري" وتعيين "أحمد السبيعي" بديلاً له

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، وذلك لمتابعة مسيرته المهنية في مكان آخر.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على الاستقالة بتاريخ 19 ديسمبر 2021، على أن يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ مطلع أبريل 2022.

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وأضافت أن المجلس وافق على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس أحمد بن علي السبيعي، عضو غير تنفيذي، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتباراً من مطلع أبريل 2022، وتعديل صفة عضويته في مجلس الإدارة لتكون عضوًا تنفيذيًا اعتباراً من ذلك التاريخ.

وأشارت إلى أن أحمد السبيعي حاصل على شهادة البكالوريوس وعلى درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أريزونا، كما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال للإداريين التنفيذيين من جامعة ستانفورد.

وشغل السبيعي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أس أويل في كوريا الجنوبية وحاصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في كوريا الجنوبية في عام 2009. كما تقلد عدة مناصب قيادية في شركة أرامكو السعودية كان آخرها نائب الرئيس التسويق والمبيعات وتخطيط التوريدات.