"إكسترا" السعودية تقر تأسيس شركة تابعة في مصر بمليار جنيه

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة تابعة لها في جمهورية مصر العربية، مملوكة لها بالكامل، لتكون جمهورية مصر العربية أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج العربي.

وذكرت إكسترا أن هذه التوسعات تدعمها خبرة الشركة في ريادة قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المنطقة لما يربو عن 18 عاماً، ومن خلال ضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه مصري، لـتأتي تلك الخطوة لتعزيز مكانة الشركة في السوق الإقليمي واستكمالاً لسياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأرباح من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائها وإضافة قيمة حقيقية لمساهميها.

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وستبدأ فوراً الشركة في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتأسيس الشركة والشروع في مزاولة أنشطتها.

وقالت اكسترا إنها ستقوم بتمويل الخطة التوسعية عن طريق التمويل الذاتي والاقتراض، وسيتم الإعلان لاحقاً لإيضاح أى تطورات جوهرية وكذلك الأثر المالي المترتب على ذلك.

وفي آخر أرباح معلنة، ارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 89.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 53.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 11.34% مقارنة بصافي ربح نحو 100.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي أرباح الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 12.1% وذلك لارتفاع مبيعات قطاع التجزئة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، مما أدى إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 25.8% ليسجل 283.8 مليون ريال مقابل 225.6 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.