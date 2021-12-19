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موانئ أبوظبي و"تطوير العقبة" الأردنية توقعان 5 اتفاقيات استراتيجية 

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موانئ أبوظبي - خليفة 5
موانئ أبوظبي
أبوظبي

موانئ أبوظبي و"تطوير العقبة" الأردنية توقعان 5 اتفاقيات استراتيجية

لتطوير بنى تحتية متقدمة في السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع الرقمي

دبي - العربية.نت

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرة تفاهم مع شركة تطوير العقبة، للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة الأردنية.

وتمثل الاتفاقيات الجديدة علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتعزز الحضور الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتتعلق الشراكات الاستراتيجية الخمس بتطوير منطقة مرسى زايد ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة الأردنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وتهدف الاتفاقية إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

كما تعمل مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية التي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، على تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس مشروع مشترك متمثل في "مقطع آيلة" لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ. وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "ASEZA" وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.

ومن المتوقع أن ينفذ النظام أكثر من مليوني معاملة رقمية سنوياً تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الخدمات.

أما مذكرة تحديث وتطوير ميناء متعدد الأغراض، فتهدف إلى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

وتهدف اتفاقية تطوير مطار الملك حسين الدولي إلى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية، ما يضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار مع توفير خدمات لوجستية جوية متطورة وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة.

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