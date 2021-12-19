"ألفا ظبي" تستثمر مليار درهم في "تعزيز"

أعلنت ألفا ظبي القابضة أنها ستقوم باستثمار مليار درهم في شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المعروفة باسم "تعزيز".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تم تخصيص ميزانية مالية تقدر بـ 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

مادة اعلانية

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "إن "تعزيز" وعملياتها في إمارة أبوظبي إضافة هامة وتنوع استراتيجي لمحفظتنا الاستثمارية التي تضم العديد من القطاعات من الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبناء والنقل والكيماويات. ونتطلع لتعاون استراتيجي ناجح ومثمر طويل الأمد مع "تعزيز" يهدف لبناء تنافسية إقليمية وعالمية لشركة ألفا ظبي القابضة ودولة الإمارات"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

تعد "تعزيز" منظومة للخدمات الصناعية واللوجستية تعمل على دفع ودعم وتمكين نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاع التكرير والبتروكيماويات، وبناء منظومة صناعية متقدمة في دولة الإمارات. وقد قدمت شركة شيميرا كابيتال ومقرها أبوظبي المشورة لشركة ألفا ظبي القابضة فيما يتعلق باستثماراتها في المنظومة.

وتعتبر المواد الكيميائية من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن "مشروع 300 مليار"، استراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار بحلول العام 2031.

وستسهم الشراكة بين ألفا ظبي و«تعزيز» على الاستفادة من الفرص في قطاع واعد نظراً للنمو المتوقع في الطلب العالمي على المواد الكيميائية والفرصة المواتية لتوفير سلاسل توريد جديدة من خلال الإنتاج المحلي.