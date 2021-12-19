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"المصريين للاستثمار" تعتزم مضاعفة رأس مالها إلى 100 مليون جنيه 

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البورصة المصرية

"المصريين للاستثمار" تعتزم مضاعفة رأس مالها إلى 100 مليون جنيه

لتمويل خططها التوسعية وتوفيق أوضاعها

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية"، عن اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 100% من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون.

وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة مصر، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة اعتمد الدراسة المقدمة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر.

وبحسب البيان، تستهدف الشركة تمويل خططها التوسعية وتوفيق أوضاعها، والدخول في المنافسة مع المطورين العقاريين الحاليين خاصة مع انخفاض أسعار بيع المنتجات.

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وأفادت الشركة بأن زيادة رأس المال ستتيح توسيع قاعدة الملكية للمساهمين الذي يمتلكون الأسهم بالشركة.

وأوضحت الشركة أن الزيادة ستكون نقدية تمول بطريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال، حيث يتم إصدار مليون سهم للاكتتاب بقيمة اسمية عند واحد جنيه للسهم.

وذكرت الشركة أنه سيتم إعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.

وقررت الشركة تعيين مكتب سري الدين وشركاه وتفويضه في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبورصة المصرية لتقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة.

وأشارت الشركة إلى الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 15 يناير 2022، لاتخاذ قرار زيادة رأس مال الشركة.

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