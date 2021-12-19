"المياه الوطنية" ترسي عقداً بـ 45 مليون ريال على شركة "الخريف"

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، اليوم الأحد، عن ترسية عقد رقم 18 لإصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ الخاصة بشبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها بمدينة الرياض من قبل شركة المياه الوطنية.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 45.36 مليون ريال، لمدة 36 شهراً.

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ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت أن هذا العقد هو جزء من حزمة مشاريع إصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ في الرياض والتي تتضمن هذا العقد رقم 18 بالإضافة إلى عقد رقم 17 المُعلن عن ترسيته لصالح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

وأضافت أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه، لا سيما بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.