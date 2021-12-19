"بنك بوبيان" يحصل على تمويل بـ 500 مليون دولار من بنوك آسيوية

قال بنك بوبيان الكويتي في إفصاح، إنه تلقى تمويل مرابحة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة من البنوك الآسيوية.

وذكر البنك في إفصاح نشر اليوم الأحد، ويعود تاريخه إلى 16 ديسمبر، أنه تلقى التمويل بسعر عائد مرابحة 90 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأميركي.

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والمنسقون والمفوضون الرئيسيون هم ميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي، في حين اضطلع بنك ماي ماليزيا وبنك إسلام بروناي دار السلام، وهما أكبر بنوك ماليزيا وبروناي على الترتيب، بدوري المرتبين الرئيسيين للتمويل.

وقال بنك بوبيان: "سيعزز تمويل المرابحة متطلبات البنك التمويلية ونسب السيولة".