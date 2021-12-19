"ساري" تغلق جولة استثمارية بقيمة 281.3 مليون ريال بقيادة سنابل للاستثمار

أعلنت "ساري" منصة التسوق لقطاع الأعمال والمتخصصة في ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع شبكة من مصنعي السلع الاستهلاكية وتجّار الجملة اليوم عن إغلاق جولتها الاستثمارية (Series C) بقيمة 75 مليون دولار (281.3 مليون ريال سعودي) بقيادة سنابل للاستثمار المتحصصة في فئة الاستثمار الجريء، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وشهدت الجولة مشاركة كل من شركة وفرة للاستثمار الدولي وEndeavor Catalyst كمستثمرين جدد بجانب مشاركة المساهمين الحاليين STV وMSA Capital وRocketShip.vc وVentureSouq (VSQ) و ائد فينتشرز.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد سبق لها وأن أغلقت في شهر مايو الماضي جولة استثمارية بقيمة 30.5 مليون دولار (114.4 مليون ريال)، ليصل إجمالي ما جمعته من استثمارات منذ تأسيسها إلى 420 مليون دولار.

وشهدت "ساري" في السعودية نمواً في عملياتها بأكثر من 14 ضعفاً مقارنة بالعام السابق، وعبر هذه الجولة ستواصل نموها باستقطاب الكفاءات القادرة على تطوير حلولها المبتكرة، ومواصلة التوسع الجغرافي لخدمة أسواق المنطقة المختلفة، كما تعمل الشركة على توسيع نطاق استهدافها لشرائح واحتياجات أوسع في قطاع الأعمال.

وتسعى "ساري" لتعزيز القيمة المضافة المقدمة، وتسريع التحول إلى منصة متكاملة، عبر ربطها بالعديد من الخدمات الموازية التي ستسهل على مستخدميها توفير احتياجاتهم، وترفع من كفاءة سلسلة التوريد. بدأت الشركة في تطوير خدمات مالية لقاعدة عملائها لتمكينهم من تمويل أعمالهم في قطاع يواجه فجوة تمويل مالية تصل إلى 240 مليار دولار iفي الشرق الأوسط تشّكل فرصة كبيرة لنمو الشركة.

وقال المتحدث الرسمي لـ سنابل للاستثمار: "نمو ساري المتصاعد خلال السنوات الماضية يعكس الجهود المبتكرة من قبل فريق ساري لتطوير وبناء منصة تسوق رائدة تقود السوق السعودي في مجال قطاع تجارة الأعمال الإلكترونية. ومع التغيرات والتطورات التنظيمية المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات الأعمال، سيكون للتقنيات المتطورة والمبتكرة التي تقدمها ساري قيمة إضافية كبيرة ستساعد في نمو الشركة في أسواق المنطقة."

وأضاف: "تعمل سنابل على الاستثمار في رواد الأعمال والشركات الناشئة الذي يعكس التزامنا في تمكين الفرص الواعدة في فئة الاستثمار الجريء في المنطقة وحول العالم، بما يتماشى مع أهداف سنابل كجزء من دور استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة. سعداء في إضافة ساري إلى محفظتنا الاستثمارية المميزة، وحريصون على المساهمة في رحلة نمو الشركة لتكون منصة رائدة لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط."

وبهذا الصدد علّق محمد الدوسري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ساري": "استطعنا في ساري خلال سنتين بناء أحد أكبر شبكات التوزيع في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول وأكثرها كفاءةً في السعودية. كشركة سعودية، نؤمن بأن دول مجلس التعاون الخليجي -التي يبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي نحو 1.59 تريليون دولار، هي الخطوة القادمة لنمو الشركة، مؤكداً بأن حجم التجارة البينية لدول المجلس الذي يصل إلى 90 مليار دولارiii مازال متعطشاً لحلول تقنية مبتكرة تزيد من كفاءة الأعمال وتحفز التحول الرقمي لرفع قدرة تجار وصناع الأعمال في المنطقة على النمو بشكل أفضل".