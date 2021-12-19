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"عطاء التعليمية": 52.5 مليون ريال أرباح غير متكررة في الربع الأول 

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عطاء التعليمية
عطاء التعليمية
سوق السعودية

"عطاء التعليمية": 52.5 مليون ريال أرباح غير متكررة في الربع الأول

أرباح "عطاء" ترتفع 1247% في الربع الأول إلى 66.25 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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قالت شركة "عطاء التعليمية"، إن الأرباح الناتجة عن الاستحواذ على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، والبالغة 52.5 مليون ريال، تعد من الأرباح غير المتكررة وتتمثل في الفرق بين صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة المستحوذ عليها وبين قيمة الشراء في تاريخ الاستحواذ.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ يبلغ 190.465 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة الشراء في تاريخ الاستحواذ 138 مليونا.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تحدث تعديلات على المكاسب الناتجة عن الاستحواذ والمدرجة بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، نتيجة التعديلات اللاحقة خلال فترة القياس على تقديرات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها.

أرباح "عطاء التعليمية" ترتفع إلى 66.25 مليون ريال في الربع الأول شركات سوق السعودية أرباح "عطاء التعليمية" ترتفع إلى 66.25 مليون ريال في الربع الأول

وارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية، في الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2021، بنسبة 1247% إلى 66.25 مليون ريال، مقابل أرباح 4.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 241% في الربع الأول من العام المالي الحالي، قياسا على 19.41 مليون ريال في الربع السابق له.

وبينت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 129% مقارنة بالعام الماضي.

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