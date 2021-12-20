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استطلاع: "ميتا" أسوأ شركة للعام 2021

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ميتا العلامة التجارية الجديدة لفيسبوك
ميتا العلامة التجارية الجديدة لفيسبوك
فيسبوك

استطلاع: "ميتا" أسوأ شركة للعام 2021

غيرت اسمها من "فيسبوك" بعد أزمة علاقات عامة

دبي - العربية.نت

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تم تصنيف شركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً)، كأسوأ شركة للعام 2021، وفقًا لاستطلاع حديث.

الاستطلاع المفتوح الذي تم إجراؤه على Survey Monkey عبر موقع Yahoo! Finance في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر، استقبل 1541 مشاركًا، وقد جاء 8% فقط من الأصوات لصالح "ميتا"، وفقًا لما ذكره موقع Yahoo.

في سبتمبر، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، عن تغيير اسم الشركة إلى Meta Platforms، والذي جاء على خلفية أزمة علاقات عامة عصفت بسمعة الشركة بما في ذلك شهادة لاذعة أمام المشرعين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أدلت بها موظفة سابقة تدعى فرانسيس هاوغن، بالإضافة إلى سلسلة من التقارير من قبل وول ستريت جورنال وكونسورتيوم إعلامي من 17 منفذًا إخباريًا أميركيًا.

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