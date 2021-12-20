استكمال اتفاقية "أدنوك للحفر" مع "هيلميريتش آند باين"

أعلنت شركة "أدنوك للحفر" وشركة "هيلميريتش آند باين" استكمال الاتفاقية الإطارية لتمكين الحفارات والتي ستعزز الأداء التشغيلي لمنصات الحفر البرية في أدنوك للحفر، وتدعم خطط الشركة للنمو والتوسع.

وتركز الاتفاقية على تحسين كفاءة الحفر وتحقيق المزيد من التوفير في النفقات التشغيلية، وتستند إلى اتفاقية شراء الأصول واتفاقية الاستثمار الأساسي في الاكتتاب العام التي تم الإعلان عنها في 8 سبتمبر 2021، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين شركة أدنوك للحفر وشركة هيلميريتش آند باين.

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وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن هذه الاتفاقية تتيح تحسين الكفاءة والتميز التشغيلي، وتوفير قيمة أكبر للمساهمين، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهم أدنوك للحفر، حيث استطاع الطرح تحقيق عائدات إجمالية تزيد على 1.1 مليار دولار مع تجاوز تغطية الطرح القيمة المستهدفة بأكثر من 31 ضعفاً.