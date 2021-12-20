تحديد سعر طرح "تقدم العالمية للاتصالات" عند 110 ريالات للسهم

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لأسهم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 110 ريالات سعودية للسهم الواحد.

وقالت شركة فالكم المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نسبة التغطية بلغت 19.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، حتى يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

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وأضافت "فالكم"، أنها سوف تقوم بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الموازية "نمو".

يذكر أنه تم تحديد النطاق السعري لطرح أسهم "آيكتك" بين 95 إلى 110 ريالات سعودية للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد 400 ألف سهم عادي من أسهم الشركة الحالية "أسهم الطرح"، تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وسيتم تخصيص عدد 400 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.