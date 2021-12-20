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تغطية طرح حقوق أولوية "معدنية" المتبقي بـ 729.8%

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الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

تغطية طرح حقوق أولوية "معدنية" المتبقي بـ 729.8%

عدد الأسهم المبيعة بلغ نحو 1.59 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 729.8%.

وقالت "معدنية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم المبيعة بلغ نحو 1.59 مليون سهم، وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها نحو 42.22 مليون ريال.

وأضافت أن متوسط سعر البيع للأسهم المبيعة بلغ 26.5 ريال للسهم.

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وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 26.3 مليون ريال.

وسيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين بتاريخ 23 ديسمبر 2021.

كانت شركة "معدنية" قد أعلنت عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاكتتاب في نحو 10.41 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي نحو 12 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها نحو 104.08 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة نحو 86.73%.

وتبقى نحو 1.59 مليون سهم لم يُكتتب فيها بدأ طرحها مرة أخرى في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر 2021.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تخفيض رأسمال الشركة من 281.12 مليون ريال إلى 234 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 28.11 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.

كما اعتمدت الهيئة الموافقة على طلب "معدنية" زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.

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