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دراسة: الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم أضعف في مقاومة أوميكرون

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لقاح سينوفارم الصيني
لقاح سينوفارم الصيني
لقاح كورونا

دراسة: الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم أضعف في مقاومة أوميكرون

نشاط الأجسام المضادة التي تولدها الجرعة التنشيطية منخفض 20.1 ضعف

بكين - رويترز

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قال باحثون صينيون في دراسة أجروها إن جرعة تنشيطية أنتجتها شركة سينوفارم الصينية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا جاءت أضعف كثيرا في مقاومة المتحور أوميكرون من الفيروس رغم أنهم أضافوا أن فاعلية اللقاح في مواجهة أوميكرون لا تزال غير واضحة.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ ومعمل في شنغهاي يتخصص في الأمراض التنفسية المعدية وبحثوا فيها تأثير الجرعة المعززة من لقاح سينوفارك في مواجهة سلالة أقدم من الفيروس من مدينة ووهان الصينية.

وجاء في البحث الذي نشر يوم السبت، أن نشاط الأجسام المضادة التي تولدها الجرعة التنشيطية لتحييد الفيروس أظهر انخفاضا مقداره 20.1 ضعف بالمقارنة مع تأثير الجرعة على سلالة ووهان.

ولم ترد سينوفارم على الفور على طلب للتعليق.

وحللت الدراسة عينات من 292 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا جرعة ثالثة بعد ما يتراوح بين ثمانية وتسعة أشهر من الجرعة الثانية.

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