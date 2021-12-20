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"اتحاد الخليج" و"الصقر للتأمين" تبدآن مناقشات لدراسة جدوى اندماج الشركتين

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الصقر للتأمين مناسبة
الصقر للتأمين
سوق السعودية

"اتحاد الخليج" و"الصقر للتأمين" تبدآن مناقشات لدراسة جدوى اندماج الشركتين

لاستكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني، عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة جدوى اندماج الشركتين، علماً أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وبحسب بيانات نشرت على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن الدخول في مناقشات الاندماج يستهدف استكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين.

وفي حال تم الاتفاق المبدئي على الاندماج سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين شركتي اتحاد الخليد الأهلية، والصقر للتأمين التعاوني لتقييم جدوى الاندماج ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.

وبحسب البيانات فإنه سيتم إطلاع المساهمين عن أي تطورات قادمة في هذا الخصوص، وفقاً لمتطلبات الإفصاح التنظيمية ذات الصلة.

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