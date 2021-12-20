الطيران المدني: تحويل جميع المطارات السعودية إلى الشركة القابضة في 2022

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبدالعزيز الدعيلج، أن خصخصة المطارات تسير بخطى سريعة، ومن المرتقب خلال العام المقبل أن يتم تحويل جميع المطارات المتبقية البالغ عددها 22 مطارا إلى شركة المطارات القابضة التابعة للهيئة.

جاء ذلك على هامش حفل تدشين شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، توسعة محطتها الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أمس، بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية.

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وقال الدعيلج: "ستتحول الهيئة العامة للطيران المدني بحسب التوجيه إلى أن تكون مشرعا ومنظما، وإحالة جميع أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة المطارات، ومن ثم سيتم تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة ستطرح في السوق لاحقا"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وحول الفرص الاستثمارية في القطاع، أوضح الدعيلج أن قطاع الطيران واعد والفرص فيه متعددة، سواء في الطيران أو المطارات أو تشغيل المطارات وإدارتها أو في الخدمات المساندة بما فيها الشحن والتموين والصيانة والخدمات الأرضية، مبينا أن القطاع غني وزاخر بالفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة للاستثمار في القطاع، أشار إلى أن الهيئة لديها طلبات كثيرة تحت الدراسة متعلقة بإنشاء المطارات والخدمات الأرضية والشحن وجميع المجالات المرتبطة بالقطاع.

وأضاف أن "التخصيص بدأ خطوات حثيثة، حيث وضعنا مطار أبها علي مسار التخصيص وهو في الدراسات النهائية الفنية والاقتصادية، وكذلك مطار الطائف ومطار القصيم، وكلها من المشاريع المطروحة في القطاع".