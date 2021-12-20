"شمس": حكم بعدم إلزامية دفع 4.9 مليون ريال للرئيس التنفيذي السابق

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، عن صدور حكم الاستئناف لصالحها برد الدعوى المقامة من الرئيس التنفيذي السابق "عبدالحميد الطريف"، وذلك بتاريخ 4 نوفمبر 2021، وعدم إلزام الشركة بدفع المطالبة المالية البالغة 4.9 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العمالية بالدمام فيما يتعلق بإلزام الشركة بدفع تعويض وقدره 4.93 مليون ريال.

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وكان الرئيس التنفيذي السابق قد رفع دعوى للمطالبة بصرف الرواتب وبدلاتها لجميع بنود العقد لكامل المدة المتبقية بمبلغ إجمالي مطالب به وقدره 10.27 مليون ريال.