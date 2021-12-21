أدنوك للتوزيع تفتتح أول محطة متكاملة في السعودية

أعلنت أدنوك للتوزيع عن افتتاح أحدث محطات أدنوك للتوزيع في المملكة العربية السعودية، وهي أول محطة تقدم كافة الخدمات العصرية التي توفرها الشركة، مثل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة، حيث تضم المحطة متجر واحة أدنوك ومركز غسيل السيارات وتبديل الزيت.

وخلال النصف الأول من عام 2021، حصلت أدنوك للتوزيع على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وفبراير 2021.

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وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح المزيد من محطات الخدمة في المملكة العربية السعودية في عام 2021، وذلك في إطار جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

وتُعد المحطة الجديدة أول محطة في المملكة يتم تشييدها وإدارتها بالكامل من قبل أدنوك للتوزيع من أجل توفير تجربة تزود بالوقود وتسوق عصرية وحديثة للعملاء والمناطق السكنية في المملكة العربية السعودية.

ستقدم المحطة خدمات التزود بالوقود وغير الوقود، بالإضافة إلى خدمات غسيل السيارات وتبديل الزيت الملحقة بالمحطة، كما ستضم أيضاً أول متجر واحة أدنوك المميز في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم باقة واسعة من الخيارات التي تشمل الأطعمة الطازجة والوجبات الساخنة والباردة إلى جانب المشروبات المعدة حسب الطلب، بحسب "الخليج" الإماراتية.