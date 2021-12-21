الخطوط القطرية تقاضي إيرباص بخصوص عيوب في سطح الطائرة إيه 350

قالت الخطوط الجوية القطرية الاثنين، إنها بدأت في اتخاذ إجراءات في محكمة بريطانية ضد شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في محاولة لحل نزاع بشأن أضرار بسطح طائرات إيه 350.

وأضافت الشركة في بيان، أن جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بناء مع إيرباص فيما يتعلق بحالة التدهور السريع لسطح طائرات إيرباص إيه 350 والتي تؤثر عليها سلبا، باءت بالفشل.

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وقالت إنه بناء على ذلك لم يكن أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لإيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء.

وردا على ذلك، أكدت إيرباص اليوم أن طائرتها من طراز إيه 350 آمنة.

وأضافت الشركة أنه ليس لديها ما تضيفه إلى البيانات السابقة بأنها توصلت إلى السبب الجذري في تضرر أسطح بعض طائرات إيه 350 وتعمل مع العملاء وسلطات السلامة.

وقال متحدث باسم إيرباص "نعمل مع العملاء من أجل توفير تحسينات".

والطرفان في صراع منذ شهور بسبب أضرار بالأسطح، منها ما لحق بالطلاء وطبقة أساسية تحمي من الصواعق، والتي تقول الخطوط الجوية القطرية إنها دفعت الهيئة التنظيمية المحلية حتى الآن إلى وقف تحليق 21 طائرة.

واتسعت هوة الخلاف هذا الشهر عندما كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز أن خمس شركات طيران أخرى على الأقل اشتكت من الطلاء أو عيوب أخرى في سطح الطائرات منذ أواخر عام 2016.

وقالت الخطوط القطرية إنها بدأت الإجراءات القانونية في قسم قضايا التكنولوجيا والبناء بالمحكمة العليا في لندن. ولم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات.

وقالت إيرباص الأسبوع الماضي إنها عرضت حلولا على الخطوط القطرية مثل إصلاح الطبقة المضادة للصواعق أو إعادة طلاء الطائرة بالكامل، لكنها رفضت العرض.

وقالت الشركة القطرية الاثنين، إنه لا يمكنها تقييم جدوى أي إصلاحات مقترحة دون إدراك ملائم للسبب الأساسي للحالة.