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مودرنا: مستعدون لتطوير لقاحات ضد متحور أوميكرون خلال أسابيع

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لقاح كورونا

مودرنا: مستعدون لتطوير لقاحات ضد متحور أوميكرون خلال أسابيع

تبدأ التجارب السريرية مطلع العام الجديد

زيوريخ - رويترز

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قال المدير التنفيذي لشركة مودرنا الأميركية لتصنيع اللقاحات، ستيفن بانسل، في مقابلة، إن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة مودرنا أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ولكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237).

وقال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة. لا أتوقع أية مشاكل".

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وأعلنت شركة مودرنا، أمس الاثنين، أن لقاحها المعزز لفيروس كورونا يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تحبط متغير أوميكرون.

وتظهر نتائج مودرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا، والتي تبلغ 50 ميكروغرامًا - نصف الجرعة المعطاة للتحصين الأولي - زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا، حسبما قالت الشركة.

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