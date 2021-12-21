"أكوا باور" تعلن الإغلاق المالي لتطوير وإنشاء مشروع البحر الأحمر بـ1.33 مليار دولار

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية بمبلغ 1.33 مليار دولار لمشروع البحر الأحمر متعدد المرافق.

ومشروع البحر الأحمر متعدد المرافق هو مشروع مشترك بين أكوا باور وشركة سبيك هاونجهي لتنمية الطاقة الكهرومائية (SPIC) وشركة تبريد السعودية للتبريد "تبريد السعودية"، وتمتلك أكوا باور حصة 50% من إجمالي أسهمه.

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وقالت "أكوا باور"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل الطاقة وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصلبة ومحطات تبريد المناطق والبنية التحتية للاتصالات لمشروع البحر الأحمر "أنظمة المشروع".

وسيكمل المشروع المشترك التطوير والتمويل والتصاميم الهندسية والبناء والمشتريات والتصنيع والاختبارات وبدء التشغيل والصيانة والتحويل النهائي لأنظمة المشروع والمرافق المرتبطة بها بموجب عقد شراء متعدد المرافق مدته 25 عامًا مع شركة البحر الأحمر للمرافق "TRSUC".

ويخدم هذا المشروع تطوير أحد أكثر المشاريع السياحية التجديدية والطموحة في العالم والذي تم تصميمه لتوفير الوصول إلى بعض الكنوز الثقافية الأكثر أهمية في المملكة العربية السعودية مع حماية البيئة المحلية والحفاظ عليها وتعزيزها.

وأوضحت "أكوا باور"، أنه تم ترتيب الإقفال المالي لتسهيلات الديون الرئيسية بقيمة 1.33 مليار دولار على أساس قرض تمويلي للمشروع دون حق الرجوع شاركت به مجموعة من الممولين.

وضمت مجموعة الممولين كل من مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الرياض.

وحصل المشروع المشترك على تسهيلات قرض أسهم مرحلي (ُEquity Bridge Loan) من بنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك العربي الوطني إضافة إلى تسهيلات لرأس المال العامل وضريبة القيمة المضافة بمبلغ 93.4 مليون دولار من مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار.