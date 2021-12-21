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"الإفريقي للتنمية" يقرض تونس 104 ملايين يورو

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العاصمة التونسية
العاصمة التونسية
اقتصاد تونس

"الإفريقي للتنمية" يقرض تونس 104 ملايين يورو

القاهرة، دبي - رويترز

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قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، إن البنك الإفريقي للتنمية منح تونس قرضاً بقيمة 104 ملايين يورو (117.41 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للطرق.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدات التي تحتاجها الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن بذلت جهودا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام.

كانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حول قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين، قد خرجت عن مسارها عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان في يوليو، وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة في ما وصفه خصومه بانقلاب.

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