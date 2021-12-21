"العالمية القابضة" تستحوذ على حصة الأغلبية في "القدرة"

أعلنت الشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، استحواذها على حصة أغلبية في شركة القدرة القابضة.

وسيمكن الاستحواذ الشركة العالمية القابضة من توسيع محفظتها في مجال العقارات والخدمات والضيافة، حيث لدى القدرة القابضة مجموعة كبيرة من العملاء منذ تأسيسها في عام 2005، بما في ذلك خليج المنارة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يغطي حوالي 52000 متر مربع في أبوظبي وبراري عين الفائضة في العين، وهو مشروع يضم 2500 وحدة سكنية.

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كما تمتلك الشركة حالياً أكثر من 12 شركة تابعة موزعة على قطاعات العقارات والخدمات والضيافة، والاستثمار، وقطاع النفط، والغاز.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة: "تمر شركة القدرة القابضة بمرحلة مهمة في تاريخها، نظرًا لكون الشركة العالمية القابضة مساهمًا رئيسيًا، فنحن في وضع جيد لتسريع وتعزيز جميع مشاريع القدرة في جميع المجالات، حتى الآن، طرحت الشركة فرصًا استثمارية فريدة وسهلت تطوير مشاريع مختلفة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية".

تعمل القدرة القابضة كشركة استثمارية قابضة من خلال الشركات التابعة لها، و تركز شركة القدرة استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية في القطاعات الأساسية على الصعيد الوطني، مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والتمويل ..كجزء من استراتيجيتها للتنويع، تمتلك الشركة استثمارات في صناعات مختارة، مثل العقارات والخدمات والضيافة".

ومن جانبه قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة إن الاستحواذ يتماشى مع خطة الشركة العالمية القابضة للاستثمار والتي تم الكشف عنها لهذا العام في العديد من القطاعات، بما في ذلك مجال العقارات، مما سيخلق نموًا فوريًا وقيمة لمساهمينا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الشركة العالمية القابضة على دمج شركتي طموح للاستثمار والقدرة القابضة، في حين أصدرت شركة القدرة القابضة سندات إلزامية قابلة للتحويل لمساهمي شركة طموح للاستثمار، ووافق مجلس إدارة شركة القدرة القابضة على حد جديد للملكية الأجنبية بنسبة 30٪ من الأسهم القائمة، مع مراعاة الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة.