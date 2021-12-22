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أسترازينيكا وأكسفورد تستهدفان إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون"

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أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

أسترازينيكا وأكسفورد تستهدفان إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون"

دراسة قالت إن مزيجاً للأجسام المضادة من إنتاج أسترازينيكا احتفظ بنشاط تحييدي ضد المتحور

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أسترازينيكا الثلاثاء، إنها تعمل مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، لتنضما بذلك إلى صانعين آخرين للقاحات يتطلعون إلى إنتاج لقاح مضاد للمتحور.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "اتخذنا بالتعاون مع جامعة أكسفورد خطوات أولية نحو إنتاج لقاح للمتحور أوميكرون في حال الحاجة إليه".

ولم ترد أكسفورد بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

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كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشر الخبر نقلا عن ساندي دوجلاس رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد.

وقال دوجلاس للصحيفة إن "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق".

وأظهرت دراسة معملية الأسبوع الماضي أن مزيجا للأجسام المضادة من إنتاج أسترازينيكا احتفظ بنشاط تحييدي ضد المتحور أوميكرون.

كانت شركات فايزر وبيونتيك ومودرنا قالت في السابق إنها تعمل على إنتاج لقاحات تستهدف المتحور أوميكرون. وقالت مودرنا إنها تأمل في بدء التجارب السريرية أوائل العام المقبل.

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