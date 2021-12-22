تغطية الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق "سدكو ريت" 339%

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" بصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بالحد الأعلى بنجاح والتي انتهت يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

وقالت "سدكو كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة الطلبات بلغت 848 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 339.22%، وشهدت شريحة المكتتبين مشاركة مستثمرين أفراد ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي بإجمالي 227,192 مشتركا وعدد طلبات يساوي 78,231 طلبا.

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وأضافت أنه سيتم تخصيص الوحدات للمشتركين في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ إغلاق فترة الطرح الإضافي، وفقاً لآلية التخصيص المذكورة في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على الطلب الذي تقدمت به الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق سدكو كابيتال ريت من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.