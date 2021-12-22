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سيمبرا تبيع 10% من وحدة لها إلى جهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.8 مليار دولار

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سمبرا إنرجي
سيمبرا إنرجي
أبوظبي

سيمبرا تبيع 10% من وحدة لها إلى جهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.8 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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قالت شركة سيمبرا إنرجي، المتخصصة في البنية التحتية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إنها ستبيع 10% من حصتها في وحدة سيمبرا إنفراستراكتشر بارتنرز التابعة لها لوحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.785 مليار دولار نقدا.

تشير الصفقة إلى أن قيمة شركة Sempra Infrastructure Partners تبلغ 26.5 مليار دولار، والتي تم إنشاؤها في وقت سابق من هذا العام من خلال دمج أعمال الغاز الطبيعي المسال في Sempra ووحدة IEnova المكسيكية، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء. في أكتوبر الماضي، أكملت سيمبرا بيع حصة غير مسيطرة بنسبة 20% في وحدة البنية التحتية إلى شركة تابعة لـ KKR & Co.

وقالت سيمبرا إن عائدات البيع ستوجه نحو المساعدة في تمويل استثمارات رأس المال في مرافقها وإعادة شراء ما قيمته 500 مليون دولار من أسهم الشركة.

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وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا جيف مارتن المستثمرين أنه يريد استخدام عائدات شراكة البنية التحتية لشركة الطاقة لتعزيز الميزانية العمومية للشركة وتمويل مشاريع النمو في مرافقها الخاضعة للتنظيم في كاليفورنيا وتكساس.

ارتفعت سيمبرا بنسبة 0.4%، في تعاملات ما بعد السوق بعد إغلاقها مرتفعة بنسبة 0.8%، عند 128.51 دولار في نيويورك. وقفز سهم الشركة بأقل من 1%، هذا العام، دون أداء مؤشر S&P 500 ، الذي ارتفع بنسبة 11%.

وقالت سيمبرا إنها تتوقع اكتمال البيع بحلول صيف 2022، رهنا بشروط الإغلاق وموافقة الجهات التنظيمية. أعادت الشركة التأكيد على نطاق توجيه أرباح العام بأكمله البالغ 8.10 دولارات إلى 8.70 دولارًا للسهم.

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