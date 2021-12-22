شركات عالمية تؤجل العودة إلى المكاتب لأجل غير مسمى

أجلت الشركات العالمية مرة أخرى عودة موظفيها إلى المكاتب وسط انتشار متحور أوميكرون.

وقرر البنك الأميركي Wells Fargo تأجيل عودة الموظفين إلى المكاتب من شهر نوفمبر الماضي إلى شهر يناير القادم، فيما أغلقت قناة CNN مكاتبها أمام الموظفين غير الأساسيين منذ نهاية الأسبوع الماضي.

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وقالت شركة ليفت للنقل التشاركي، إنه لا يتعين على العمال العودة إلى المكاتب حتى عام 2023، فيما أرجأت شركة فورد موتورز عودة الموظفين إلى المكاتب حتى مارس من العام المقبل.

وقامت كل من شركات Apple وGoogle وUber بتأخير خطط العودة إلى المكتب إلى أجل غير مسمى.