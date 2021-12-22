.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أدنوك" تطلق مشروعاً بـ 3.6 مليار دولار لخفض بصمتها الكربونية

  • الخط
أدنوك

"أدنوك" تطلق مشروعاً بـ 3.6 مليار دولار لخفض بصمتها الكربونية

بناء كابل تحت سطح البحر للمساعدة في تشغيل العمليات بطاقة أنظف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "أدنوك"، شركة النفط والغاز الحكومية في أبوظبي، عن مشروع بقيمة 3.6 مليار دولار لخفض الانبعاثات من منشآت الإنتاج البحرية التابعة لها.

ستقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة المعروفة باسم "طاقة"، ببناء كابل تحت سطح البحر للمساعدة في تشغيل العمليات بطاقة أنظف من الغاز الطبيعي الذي تعمل به حاليًا.

الخطة جزء من جهود الإمارات العربية المتحدة لتحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تقلل البصمة الكربونية لعمليات أدنوك البحرية بأكثر من 30%، وفقًا للشركة.

هذه العوامل ستحدد وجهة الأسواق العالمية والنفط في 2022 قصص اقتصادية الأسواق العالمية هذه العوامل ستحدد وجهة الأسواق العالمية والنفط في 2022

وقالت شركتا "أدنوك" و "طاقة" في بيانين إن المشروع سيتم تمويله من خلال آلية ذات أغراض خاصة. وستمتلك كل من الشركتين حصة 30%، فيما ستمتلك شركة Korea Electric Power و Kyushu Electric Power اليابانية و Electricite de France، النسبة الباقية.

سيقوم الكونسورتيوم بتطوير وتشغيل نظام النقل، والذي سيكون بقدرة 3.2 جيجاوات.

في وقت سابق من هذا الشهر، اشترت "أدنوك" و"طاقة" حصصًا في "مصدر"، مطور محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية المملوك لحكومة أبوظبي. إذ تهدف إلى أن تزيد "مصدر" من قدرتها في الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2030 إلى حوالي 50 جيجاوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء
تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق "مجنونة" في 2022
كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة
قبل أن تذهب
ترقب داخل العراق قبل نظر طعون الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.. لماذا؟
ترقب داخل العراق قبل نظر طعون الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.. لماذا؟
اكتشف المزيد