"أدنوك" تطلق مشروعاً بـ 3.6 مليار دولار لخفض بصمتها الكربونية

أعلنت "أدنوك"، شركة النفط والغاز الحكومية في أبوظبي، عن مشروع بقيمة 3.6 مليار دولار لخفض الانبعاثات من منشآت الإنتاج البحرية التابعة لها.

ستقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة المعروفة باسم "طاقة"، ببناء كابل تحت سطح البحر للمساعدة في تشغيل العمليات بطاقة أنظف من الغاز الطبيعي الذي تعمل به حاليًا.

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الخطة جزء من جهود الإمارات العربية المتحدة لتحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تقلل البصمة الكربونية لعمليات أدنوك البحرية بأكثر من 30%، وفقًا للشركة.

وقالت شركتا "أدنوك" و "طاقة" في بيانين إن المشروع سيتم تمويله من خلال آلية ذات أغراض خاصة. وستمتلك كل من الشركتين حصة 30%، فيما ستمتلك شركة Korea Electric Power و Kyushu Electric Power اليابانية و Electricite de France، النسبة الباقية.

سيقوم الكونسورتيوم بتطوير وتشغيل نظام النقل، والذي سيكون بقدرة 3.2 جيجاوات.

في وقت سابق من هذا الشهر، اشترت "أدنوك" و"طاقة" حصصًا في "مصدر"، مطور محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية المملوك لحكومة أبوظبي. إذ تهدف إلى أن تزيد "مصدر" من قدرتها في الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2030 إلى حوالي 50 جيجاوات.