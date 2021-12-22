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"الخريف" توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ 250 مليون ريال

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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ 250 مليون ريال

مدة التسهيلات تنتهي في 31 يوليو 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء‬‬‬‬‬‬‬‬ بقيمة 250 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن قيمة التسهيلات تبلغ 250 مليون ريال سعودي تنتهي في 31 يوليو 2022.

وأفادت الشركة بأن الغرض من التسهيلات يتمثل في تمويل عقود حكومية وشبة حكومية وإصدار خطابات ضمان تعاقدية (ابتدائية ونهائية ودفعة مقدمة)، وتسهيلات لتمويل المستخلصات المعتمدة والمشاريع الجديدة.

وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر.

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