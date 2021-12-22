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"دور للضيافة" توقع عقداً مع "أكور" لتشغيل منتجع ريكسوس جدة

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دور للضيافة
دور للضيافة
سوق السعودية

"دور للضيافة" توقع عقداً مع "أكور" لتشغيل منتجع ريكسوس جدة

الأثر المالي للعقد يبدأ اعتبارا من الربع الثالث 2023

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دور للضيافة، عن توقيعها عقد إدارة وتشغيل مع شركة "أكور"، ستتولى من خلاله عمليات إدارة وتشغيل منتجع سياحي فاخر في جدة، تحت علامة ريكسوس.

وقالت "دور" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات وريادة الشركة على مستوى قطاع الضيافة في المملكة وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذا العقد سيبدأ اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023، وتبلغ مدة العقد 20 سنة من تاريخ بدء التشغيل.

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من خلال الاتفاقية، ستقوم شركة دور للضيافة بتطوير قرية مكارم النخيل الحالية على خليج أبحر في جدة، لتصبح منتجعاً سياحياً متكاملاً يضم فندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم وحديقة ألعاب مائية ومسابح عامة ونادي أطفال ونادي صحي متكامل.

ويضم العقد، تشغيل وإدارة عدد من الفلل ذات المسابح الخاصة، جميعها ستكون وفقاً للمعايير التي تعتمدها علامة ريكسوس والمملوكة لشركة "أكور".

ويقع المنتجع على خليج أبحر في البحر الأحمر بمدينة جدة، ولديه شاطئه الخاص، ويتضمن بعد تطويره 247 وحدة سكنية، منها 174 غرفة فندقية و73 فيلا سكنية، وعدداً من المرافق الفخمة.

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