"وقت اللياقة" تفتتح مركزين رياضيين في مدينتي الرياض والدمام

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) السعودية عن افتتاح مركزين رياضيين، أحدهما إكسبرس جديد للرجال منخفض التكلفة ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة الرياض وذلك في يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021م.

سيعمل المركز على مدار 24 ساعة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة. كما سيكون ممكن رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مادة اعلانية

يعد هذا المركز السادس عشر الذي يتم افتتاحه منذ إطلاق سلسلة وقت اللياقة إكسبرس في نوفمبر 2020م. سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات، وكذلك أحدث التصاميم للصالات. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021م.

يقع المركز، الذي سيكون تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- إكسبرس"، على طريق ديراب في حي عكاظ في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 1,000 متر مربع.

كما أعلنت لجام للرياضة عن افتتاح مركز رياضي إكسبرس جديد للرجال منخفض التكلفة ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة الدمام وذلك في يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021م، حيث سيعمل المركز على مدار 24 ساعة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة.

كما سيكون ممكن رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الاندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يعد هذا المركز الخامس عشر الذي يتم افتتاحه منذ إطلاق سلسلة وقت اللياقة إكسبرس في نوفمبر 2020م. سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021م.

وذكرت الشركة أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة 143 هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.