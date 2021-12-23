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أسمنت الرياض توصي بتوزيع أرباح بـ7.5% عن النصف الثاني

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أسمنت الرياض
شركة أسمنت الرياض
سوق السعودية

أسمنت الرياض توصي بتوزيع أرباح بـ7.5% عن النصف الثاني

حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال

دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2021، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2021 بإجمالي 90 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 120 مليون سهم.

وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية سيتم تحديده لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها، وبالمثل تاريخ التوزيع.

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كانت شركة أسمنت الرياض قد أقرت توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021، بواقع 120 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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