"سابك للمغذيات" تعلن آخر مستجدات الاستحواذ الكامل على "استثمارات المغذيات الزراعية"

أعلنت شركة "سابك للمغذيات"، عن انتهاء إجراءات تحديد التعديل النقدي في قيمة صفقة الاستحواذ على جميع الحصص في رأس مال "سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية" المملوكة سابقا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة سابك بخصوص ذلك، بناءً على أحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الطرفين بمبلغ وقدره 1.81 مليون ريال.

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وأضافت الشركة أنه سيتم دفع هذا المبلغ نقدا إلى شركة سابك، وفقاً لأحكام اتفاقية البيع والشراء.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للتعديل النقدي سيظهر على النتائج المالية خلال الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كانت الشركة قد أعلنت في يناير 2021، الانتهاء من إجراءات استحواذ شركة سابك للمغذيات الزراعية على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية.