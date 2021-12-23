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شركة "راويك" المملوكة لـ"أكوا باور" تحصل على 800 مليون دولار تسهيلات

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سوق السعودية

شركة "راويك" المملوكة لـ"أكوا باور" تحصل على 800 مليون دولار تسهيلات

شركة "راويك" تستخدم التسهيلات للوفاء بالتزامات متعددة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن الإغلاق المالي لتسهيلات إعادة تمويل بقيمة 800 مليون دولار مقوم بالدولار الأميركي والريال السعودي لصالح شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك" المملوكة لشركة "أكوا باور".

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن شركة "راويك" تستخدم التسهيلات للوفاء بالتزامات متعددة منها السداد المسبق لتسهيلات الدين الرئيسية ومصاريف التمويل والاحتياجات العامة للشركة بما في ذلك توزيع الأرباح.

إن إجمالي تسهيلات الدين الرئيسي الحالي وفوائده المستحقة التي سيتم سدادها باستخدام حصيلة التمويل الجديد تبلغ 763 مليون دولار ويتوقع أن ينتج عن ذلك توفير في تكاليف التمويل لشركة "راويك".

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يُتوقع استلام مبلغ تسهيلات إعادة التمويل الرئيسي البالغ 800 مليون دولار الذي تم الحصول عليه من بنوك محلية بفترة استحقاق تبلغ ثمان سنوات ونصف بحيث تستحق في عام 2030 قبل نهاية شهر ديسمبر من هذا العام.

و"راويك" هي شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والطاقة تقوم بتوفير هذه المرافق الأساسية بشكل حصري للمصفاة ومجمع البتروكيماويات المتكامل المملوك لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ".

وتمتلك أكوا باور 99% بشكل غير مباشرة في "راويك" من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل.

وطورت "راويك" منشآتها المتكاملة على مرحلتين حيث بدأ تشغيل المرحلة الأولى في يونيو 2008 والمرحلة الثانية في يونيو 2016 وتبلغ قدرة المنشأة المتكاملة 840 ميجاوات من الطاقة و 6110 طنًا في الساعة من البخار و12000 طناً في الساعة من المياه.

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