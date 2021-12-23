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"الوطنية للبناء" تؤسس شركة صناعات عسكرية بمشاركة بريطانية وأوكرانية

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الوطنية للبناء والتسويق
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" تؤسس شركة صناعات عسكرية بمشاركة بريطانية وأوكرانية

تحت مسمى شركة يوزماش للصناعة برأسمال 100 ألف ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن انتهاء تأسيس شركة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة تحت مسمى شركة يوزماش للصناعة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 100 ألف ريال.

وقالت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تشارك في شركة "يوزماش" بنسبة 55%، ويشارك المصنع الجنوبي لبناء الآليات باسم أ.م.ماكاروف، ومقره أوكرانيا بنسبة 15%.

وتشارك شركة يوزماش العالمية ومقرها بريطانيا بنسبة 30% من رأسمال الشركة الجديدة.

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وذكرت "الوطنية للبناء" أنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري لممارسة الأعمال نظاميا.

كانت الشركة أفصحت في 2 أغسطس 2021، عن تمديد مذكرة تفاهم مع شركة يوزماش العالمية المحدودة لتأسيس شركة الصناعات العسكرية.

وفي مايو الماضي، وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، مذكرة تفاهم اليوم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة برأسمال 100 ألف ريال وبمشاركة شركة يوزماش العالمية المحدودة وهي شركة بريطانية مقرها الرئيسي في ويلز، وتعمل في مجال الصناعات العسكرية.

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