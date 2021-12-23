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جبل عمر: تعديل العرض المقدم لتسوية الديون مع صندوق "الإنماء مكة العقاري"

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جبل عمر
سوق السعودية

جبل عمر: تعديل العرض المقدم لتسوية الديون مع صندوق "الإنماء مكة العقاري"

تضمن العرض المعدل اشتراط زيادة الأسهم لصالح الصندوق وتوقيع الاتفاقية الملزمة خلال مدة لا تتجاوز 10 فبراير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "جبل عمر للتطوير" أنها قامت بتعديل العرض المقدم لصندوق "الإنماء مكة العقاري" لتسوية الالتزامات والديون المستحقة على الشركة عن طريق زيادة الأسهم المصدرة إلى 225.13 مليون سهم.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن عرضها للصفقة المحتملة لمالكي وحدات الصندوق يأتي بدلا من إصدار 193.07 مليون سهم.

وأفادت الشركة بأن ذلك يأتي بناءً على ما تم التوصل إليه مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري خلال المناقشات الجارية بينهما، بشأن العرض غير الملزم المقدم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري نيابة عن الصندوق بشأن تسوية شاملة في ما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة.

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وبحسب البيان، حصلت الشركة على إشعار من مدير الصندوق يفيد بصدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على إجراء التغييرات الأساسية في مذكرة شروط وأحكام الصندوق، بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وذلك بناءً على العرض المعدل لتمكين مدير الصندوق -نيابة عن الصندوق -من إبرام الاتفاقية الملزمة بعد الحصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق وهيئة السوق المالية على التغييرات المشار إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

ويخضع إتمام الصفقة المحتملة لإبرام الاتفاقية الملزمة - المتضمنة شروط وأحكام الصفقة المحتملة - وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومالكي وحدات الصندوق على التغييرات الأساسية لشروط وأحكام الصندوق ذات الصلة، علماً أن الاتفاقية الملزمة في حال إبرامها ستتضمن الشروط والإجراءات التي يلزم إتمامها بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وموافقة أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة. وغير ذلك من الشروط والإجراءات الأخرى.

وتضمن العرض المعدل الصادر عن الشركة اشتراط أن يتم توقيع الاتفاقية الملزمة خلال مدة لا تتجاوز يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، على أن تكون الاتفاقية في ضوء المسودة المتفق عليها مبدئيا بين الشركة ومدير الصندوق والمرفقة بالعرض المعدل.

وكانت الشركة أعلنت عن تمديد مهلة دراسة العرض إلى نهاية العام الميلادي الجاري للانتهاء من المناقشات ذات الصلة بين مدير الصندوق والشركة.

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