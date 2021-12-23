"شاكر" تطلب موافقة هيئة السوق المالية على هيكلة رأسمالها

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، عن تقديمها ملف طلب الموافقة على تخفيض رأسمالها وملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية اليوم الخميس.

وتعتزم الشركة تخفيض رأسمالها بنحو 147.67 مليون ريال، ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 249 مليون ريال.

مادة اعلانية

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ 630 مليون ريال، موزعاً على 63 مليون سهم.

ويعود سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء عدد 15.75 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم لكل 4 أسهم.

لا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

ويكون تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، وتخضع توصية خفض رأسمال الشركة لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.