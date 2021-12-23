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"ينساب" توصي بتوزيع أرباح 15% عن النصف الثاني من 2021

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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

"ينساب" توصي بتوزيع أرباح 15% عن النصف الثاني من 2021

حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي 843.75 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 562.5 مليون سهم.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

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كانت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، قد انخفضت بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 8.07% إلى 179.8 مليون ريال، قياسا على 195.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

على صعيد نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، ارتفعت أرباح "ينساب" بنسبة 246.88% إلى 1.196 مليار ريال، مقارنة مع 344.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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